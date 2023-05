Qual è l’auto più ricercata del mondo, e perché fa impazzire tutti?

Vi siete mai chiesti qual è la macchina più ricercata in tutto il mondo? La risposta vi lascerà a bocca aperta.

Difficile da credere, ma a conti fatti esiste un’automobile ricercatissima e che tutti quanti noi vorremmo avere nel garage di casa. Certamente non possiamo pretendere di sapere i gusti di chiunque, questo è vero, ma è difficile non apprezzare un modello come quello che stiamo per farvi scoprire.

E se anche voi la pensate in questo modo, probabilmente la vostra scelta non potrebbe non ricadere su Tesla, la quale è giunta sul mercato delle auto elettriche oramai da quasi 20 anni ed ha ottenuto un successo così grande che non fa altro che aumentare. Giorno dopo giorno, difatti, assistiamo alla nascita di nuovi progetti e di veicoli che non hanno niente da invidiare alle altre automobili del settore, ed il motivo è più che ovvio: sono uniche.

Questa è l’auto più venduta del mondo, ed è accertato che lo sia: appartiene a Tesla

La Tesla sembra che abbia ottenuto molta più notorietà rispetto alle altre, arrivando a farsi desiderare – come abbiamo accennato in precedenza – da chiunque. In effetti potreste pensare che parliamo delle auto di ultima generazione, ma in realtà ci sarebbe un modello in particolare che, oltre a stupirci, ci convincerebbe a comprarlo poiché è davvero conveniente. Di che macchina stiamo parlando con così tanto entusiasmo?

Si tratta della Model 3, una berlina conosciuta praticamente a livello mondiale e che tutti noi abbiamo visto almeno una volta nella vita. I dati raccolti da una ricerca su Google evidenziano che questa, su un piano oggettivo si intende, sia l’automobile più richiesta di sempre, e dappertutto fra le altre cose. Non c’è una singola vettura che sia in grado di farle concorrenza, il che significa che persino la tanto rinomata Model S viene battuta da lei.

Ci sono stati almeno 20 milioni di ricerche sulla Model 3 solo nel 2022, e questo numero continua ad aumentare nell’anno corrente in cui ci troviamo. il veicolo è destinato ad essere il più venduto di Tesla, superando persino le aspettative di Elon Musk che, per ovvie ragioni, non si aspettava che diventasse la sua punta di diamante in così breve tempo. Dobbiamo tutto al costo moderato, ai consumi ridotti e alle caratteristiche fenomenali che, insieme ai fattori citati in precedenza, la rendono un modello gettonato.