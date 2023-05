Questa città italiana ti paga per trasferirti: bando da 400 mila euro

Non è una novità, sono molti i Paesi che offrono somme di denaro per chi decide di iniziare una nuova vita ma questa volta si tratta proprio dell’Italia.

Una città infatti ha deciso di sostenere i nuovi residenti per aumentare gli ingressi e stimolare i cittadini che pensano di cambiare zona a trasferirsi definitivamente. Un incentivo economico che viene determinato con un bando da 400 mila euro.

Il progetto, che riprende quelli già famosi è vincente e sicuramente di grande interesse per coloro che pensavano di trasferirsi in un’altra città e ora avranno un motivo in più per farlo.

La città italiana che paga i nuovi residenti

L’obiettivo di queste iniziative è promuovere i flussi di cittadini verso quelle città che progressivamente si stanno svuotando, solitamente viene fatto con i piccoli borghi ma in questo caso è stato scelto come via principale per dare un certo slancio al mercato immobiliare.

Nella città di Mantova sono presenti tantissime case vuote e quindi è un problema per i proprietari. Vuol dire che le abitazioni non solo non hanno valore ma decrescono nel tempo se restano sfitte. Meno è la domanda e meno sarà anche il valore economico relativo.

Le case vengono lasciate ai proprietari che devono anche effettuare manutenzione e pagare spese su immobili da cui non ricavano niente. Questo circolo deve essere interrotto e così il Comune ha trovato una strategia che può funzionare.

Il bando sarà per tutte le figure professionali con reddito dimostrabile che vanno a sottoscrivere un contratto di affitto di almeno un anno. Ci saranno quindi requisiti precisi per poter accedere alla partecipazione. Questo vuole essere anche uno stimolo al mercato del lavoro perché con case affittate e nuovi residenti certamente sarà possibile sviluppare ogni altro settore connesso. Nuove realtà e nuove aziende come Adidas, MyNet, Opto sono in espansione sul territorio, un valore aggiunto per i giovani che cercano nuove opportunità.

Il sostegno economico sarà di 150 euro al mese e permetterà ai nuovi residenti di ricevere un aiuto concreto per un anno per il pagamento dell’affitto dell’immobile. Coloro che intendono partecipare sicuramente dovranno dimostrare di avere un reddito, con un lavoro preesistente o direttamente in città, con un contratto regolare. Sono anche altri gli elementi richiesti ma il bando dettagliato non è ancora stato reso noto quindi bisognerà aspettare qualche giorno prima di poter capire con certezza a chi è rivolto e quanti potranno partecipare.