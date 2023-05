PC fisso o portatile, quale usi? Così scoprirai che tipo sei a lavoro

In base a quale tipo di computer usi, scoprirai come ti comporti a lavoro. Sei pronto a sapere tutto su di te?

Essere delle persone dinamiche all’interno dell’ambiente lavorativo potrebbe facilitarci i compiti, come anche farci apparire come delle persone estremamente affidabili da questo punto di vista. Non è un caso che la maggior parte di noi si impegni per raggiungere un determinato obiettivo, riuscendo a mettere in mostra le nostre capacità in maniera tale da poter stupire sia noi stessi che coloro che ci osservano e ci fanno i complimenti.

Dovete sapere, però, che anche la scelta di uno specifico computer rispetto ad un altro direbbe molto sulla nostra personalità, a tal punto da delineare un quadro perfetto di come ci comportiamo abitualmente. Per quanto possa sembrare difficile da credere, è così, e dal momento che tutti quanti sarebbero curiosi di scoprire maggiori informazioni sui propri atteggiamenti, allora crediamo che sia un test più che interessante da compiere.

Fisso o portatile, quale dei due preferisci? Vi diranno chi siete veramente

E per farlo dovrete soltanto guardare la prima immagine, nella quale potrete vedere la presenza di due tipi di PC diversi. Uno è un computer fisso, mentre l’altro è un computer portatile. Entrambi possono avere la stessa funzionalità, tuttavia tendono ad essere leggermente diversi per quanto riguarda la posizione e la comodità che possono offrire. Ma voi, in questo caso, quale dispositivo scegliereste per l’occasione?

Se avete selezionato il PC fisso, allora siete delle persone molto meticolose ed ordinate, che non vogliono farsi vedere e tanto meno apparire “anormali” agli occhi altrui. Nei momenti d’urgenza potreste perdere la pazienza e addirittura risultare essere imprevedibili, motivo per cui fate di tutto affinché non abbiano luogo quelle situazioni. D’altro canto siete degli ottimi punti di riferimento per le persone, così tanto da diventare delle icone in poco tempo. A causa del vostro comportamento scontroso, però, potreste apparire nervosi.

Ma se, invece, avete selezionato il PC portatile, la questione cambiate. Molto probabilmente siete delle persone creative e versatili, che di tanto in tanto si buttano nella mischia per poter apprendere il più possibile al fine di sorprendere chi vi sta attorno. Siete sportivi, socievoli, disordinati e certamente competitivi, non per niente amate riservate un po’ di tempo anche per le sfide. Il fatto di essere così tanto spontanei e genuini, a volte, potrebbe rivelarsi essere un’arma a doppio taglio.