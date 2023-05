Sale in lavatrice, sì o no? La risposta dell’esperto chiarisce una volta per tutte

Dubbiosi sul fatto che il sale in lavatrice ci vada o meno? Un esperto al riguardo ci aiuterà a capire cosa fare: vediamo cosa dice!

Avere il pieno controllo della propria lavatrice è facile, ma trovare dei trucchi che ci permettano di velocizzare il bucato non è sempre così semplice. Sono tante le persone che sperano di avere successo in questa strategia, ma in seguito si rendono conto che non è poi così tanto utile prendere alla lettera dei consigli che poi, per un motivo o per un altro, non si rivelano essere così utili differentemente da come si erano presentati.

Ciò che occorre è rivolgersi a degli esperti del settore, gli stessi che sarebbero in grado di soddisfare tutte le nostre esigenze e di rispondere ad ogni domanda possibile al riguardo. Certo, può sembrare scomodo dover porre dei quesiti sulla propria lavatrice, ma se non troviamo una vera e propria soluzione, perché non dovremmo farlo? Sempre meglio che arrivare ad usare il sale per il nostro elettrodomestico dedito al bucato.

Sale in lavatrice, è davvero così miracoloso? Un esperto dice il contrario

Eh sì, perché diversamente da quanto potreste pensare, pare che non sia tanto di supporto. E a dirlo non siamo noi, bensì un professionista del bucato e della casa che, da anni, si occupa di questo settore. Parliamo di lacasadimattia, un account Instagram gestito da un ragazzo che ha voluto sfatare un mito molto importante sul sale nella lavatrice. Che cosa ha voluto dire a tutti quanti, e perché crede che non debba essere usato?

Secondo la sua opinione il sale, durante le fasi di lavaggi, non fa altro che rovinare il bucato e provocare dei danni irreparabili all’elettrodomestico stesso. Ciò ci costringerebbe a cambiare lavatrice molto velocemente per via della manutenzione che dovremmo fare, che come potreste immaginare verrebbe a costare un occhio della testa. Insomma, diciamo che non sarebbe la situazione ideale per nessuno visto e considerato che non ne vale la pena.

Inoltre, il ragazzo ci dice anche che il bagno del lavaggio diventerebbe corrosivo, specialmente perché non esiste alcun impianto addolcitore nella lavatrice che possa trattare il sale, di conseguenza rovinerebbe – come abbiamo detto prima – sia l’elettrodomestico che i vestiti presenti al suo interno. Da questa breve spiegazione abbiamo imparato un’importante lezione in merito: non usare il sale, se non in cucina!