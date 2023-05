Tomba di Cleopatra, scoperto un tunnel segreto: “È un miracolo geometrico”

L’antico Egitto non finisce mai di stupire, dopo oltre 5.000 anni quel luogo magico bagnato dal fiume Nilo trabocca ancora di segreti. Recentemente è stato scoperto un tunnel segreto durante la ricerca della tomba di Cleopatra

Cleopatra è la regina più famosa dell’antico Egitto, vissuta tra il 70 e il 30 a.C. ad Alessandria d’Egitto. Lei è ricordata soprattutto per essere stata l’ultima sovrana dell’antico Egitto, prima dell’arrivo dell’Impero Romano di Ottaviano Augusto. Famosa anche per i rapporti che riuscì a tessere con Giulio Cesare e Marco Antonio e, successivamente, per l’ultima guerra civile che contribuì a scatenare. Oggi Cleopatra è più presente che mai nella società odierne, poiché è ricordata anche per la sua eleganza e bellezza, oltre per aver fatto innamorare alcuni degli uomini più potenti di Roma.

Nonostante i secoli e i millenni, le tombe dei Faraoni e della regina Cleopatra continuano ad emanare misteri e scoperte. Di recente è stato scoperto un tunnel segreto, proprio mentre si cercava la tomba della regina più famosa d’Egitto.

Il tunnel segreto geometrico scoperto in Egitto

La località della scoperta è la città di Taposiris Magna, nei pressi della costa egiziana. Nel 2022 gli archeologi hanno individuato un tunnel spettacolare, definito un miracolo geometrico. Si tratta di una struttura situata a 13 metri sotto la superficie, e l’interno del tunnel è alto 2 metri.

Secondo il Ministero del Turismo egiziano è una cavità molto simile al tunnel di Eupalinos, che è lungo 1036 metri. E’ veramente un’opera di altissima ingegneria, considerando l’epoca in cui è stata realizzata. Attualmente, alcune parti del tunnel sono state trovate sommerse dall’acqua, ma ciò che sorprende maggiormente è la sua utilità Infatti, ancora oggi gli esperti non sanno a cosa potesse servire questo tunnel.

Un’archeologa, che dal 2004 sta cercando la tomba della famosa regina Cleopatra, ritiene che il tunnel scoperto possa essere una traccia della presenza della tomba della regina. La città di Taposiris Magna, in cui si trova questo tunnel, è stata fondata nel 280 a.C. dal figlio di Alessandro Magno e da un antenato di Cleopatra.

Quest’ultima ha addirittura regnato in questa città dal 51 a.C. fino alla sua morte (oggi la città di Taposiris Magna si trova nei pressi di Alessandria d’Egitto). Inoltre, il tunnel si trova sotto un antico tempio costruito in onore del Dio Osiride e della sua regina Iside. Quest’ultima era la divinità con la quale Cleopatra amava associarsi. E non solo: nel tempio gli archeologi hanno trovato delle monete con i nomi della regina Cleopatra e di Alessandro Magno.