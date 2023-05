Cercasi comparse per la nuova serie Netflix, tutte le info per partecipare

Da poco è stato attivato un casting per ricercare comparse e figurazioni per un’importante serie Netflix: tutti i dettagli

Netflix, il colosso del servizio streaming di film e serie tv, ha totalmente stravolto quella che è la fruizione dei suddetti contenuti cinematografici da parte dei consumatori. Le produzioni originali e le collaborazioni con case di distribuzione in tutto il mondo hanno reso Netflix una vera e propria macchina progettata per non fallire un colpo.

Da poco è stato avviato il casting per una popolare serie disponibile nel catalogo dell’azienda americana, con un focus importante per comparse e figurazioni.

Iniziati i casting per comparse e figurazioni per la seconda stagione di ‘La legge di Lidia Poet’

‘La legge di Lidia Poet’ è una serie italiana prodotta da Groenlandia srl per Netflix che vede l’attrice Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista, il primo avvocato donna italiano, Lidia Poet. La serie tv italiana, dopo il successo della prima stagione uscita nel 2022 è pronta per la sua seconda parte e per questo sono stati attivati dei casting per coprire dei ruoli marginali ma fondamentali.

Si selezionano principalmente comparse e figurazioni speciali e ovviamente tutto quanto il lavoro verrà retribuito. La candidatura è da presentarsi entro e non oltre il 9 giugno 2023. La serie sarà interamente registrata in Piemonte da metà giugno a metà ottobre 2023. Il casting è stato ufficializzato e reso noto dalla Film Commission Torino Piemonte. Tra le figure maggiormente ricercate abbiamo:

comparse minorenni tra i 6 e i 15 anni

comparse maggiorenni tra i 18 e i 75 anni

attori amatoriali o con esperienza nella recitazione per figurazioni speciali

persone capaci nel dipingere e buone capacità nel disegno

persone che sappiano suonare strumenti musicali dell’epoca

persone che siano in grado di ballare il Valzer viennese

Persone che sappiano cantare in coro. Per questo ruolo accettati anche minorenni

Persone che siano capaci di simulare un addestramento militare

Essendo una serie in costume ambientata in Piemonte verso la fine dell’Ottocento, ci sono delle caratteristiche che non potranno essere ammesse durante il provino:

uomini con capelli rasati o doppio taglio

donne con meches o colori non consoni al periodo di riferimento

persone con tatuaggi su parti del corpo visibili

persone con sopracciglia disegnate o ritoccate

Verranno invece accettati:

uomini con barba e/o baffi che siano disposti a farli crescere

donne con capelli medio lunghi

Ovviamente è richiesta la disponibilità a eventuali modifiche dell’acconciatura di capelli o barba.

Di seguito ecco i link per i moduli d’iscrizione:

Maggiorenni: modulo maggiorenni

Minorenni: modulo minorenni.