Stallone come i Kardashian: la star di Hollywood come non l’avete mai vista

Sylvester Stallone come i Kardashian. Finalmente la star di Hollywood, noto per il suo ruolo in Rocky, si mostra in dei panni inediti.

Tra gli attori più amati nella storia del cinema troviamo sicuramente Sylvester Stallone. In Italia l’interprete è ricordato soprattutto per il suo ruolo in Rocky Balboa. Adesso per la prima volta ha deciso di vestire dei panni inediti mostrandosi al mondo come i Kardashian. Scopriamo l’ultimo lavoro della celebrità statunitense.

Tra gli attori che hanno segnato una generazione intera troviamo sicuramente Sylvester Stallone. Il celebre interprete americano è ricordato da tutti per essere il protagonista della saga Rocky. Grazie ai suoi lavori è stato per tre volte candidato a vincere il premio Oscar. Stavolta lo statunitense è pronto ad un’altra grande avventura che ben oltre a quella dinanzi alle telecamere.

Stallone infatti è pronto a mostrarsi al mondo nei panni del padre di famiglia. La nuova serie andrà in onda esclusivamente su Paramount+, che ha deciso di creare un prodotto che per molti versi ricorda quello già fatto con i Kardashian. Tra le protagoniste troviamo quindi anche le tre figlie, la moglie e lo stesso Stallone pronto a mostrarsi in tutto e per tutto nella sua quotidianità. Andiamo quindi a vedere tutte le caratteristiche della nuova serie.

Sylvester Stallone si mostra come padre di famiglia: la nuova serie di Paramount+

La Paramount è quindi pronta a presentare al mondo intero la famiglia Stallone. Per il mondo intero l’uomo può essere tranquillamente identificato nella figura di Sylvester Stallone. Il mito, la leggenda del grande schermo per le sue figlie ovviamente è solamente un semplice papà. Per Sylvester quindi non ci sono solamente i grandi incassi al botteghino, ma c’è anche la crescita di tre donne ambiziose, da tirare su insieme alla moglie.

Il nome della moglie di Sylvester Stallone è Jennifer Flavin Stallone e nella vita è una donna d’affari ed una delle proprietarie del noto marchio Serious Skin Care. Il secondo profilo analizzato poi sarà quello della primogenita Sophia Stallone che però non è assolutamente interessata a seguire le orme del padre nel mondo della recitazione. Attualmente Sophia conduce un podcast chiamato “Unwaxed”, insieme alla sorella Sistine, ma sta ancora coltivando le sue passioni, cercando di trovare una sua strada.

Sistine Stallone invece è un’attrice e modella. La seconda figlia di Sylvester Stallone attualmente ha deciso addirittura di intraprendere la strada da regista, producendo il suo primo lungometraggio. Infine troviamo Scarlet Stallone. L’ultima delle sorelle Stallone ha deciso di trasferirsi dal suo nido per vivere da sola in un college. Fin da piccola ha voluto essere un’attrice, come il padre, ed adesso recita al fianco di Sly nella sua nuova serie Tulsa King. Queste quindi sono solo le anticipazioni della serie pronta a stupire gli abbonati a Paramount.