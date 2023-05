Comprare casa a 1 euro e farla valere 1 milione: l’incredibile storia è accaduta in Italia

Qualcuno ha comprato una casa per appena 1 euro, e ora vale 1 milione. Ma esattamente come ha fatto?

Tutti quanti la vogliono, tutti la bramano, tutti ci pensano giorno e notte. Appena si inizia man mano a diventare adulti si sente il desiderio di averne una tutta per sé, e l’invidia per chi già ne ha una è lancinante. Se si chiede a chiunque abbia meno di cinquanta anni quale sia il suo desiderio più grande, una risposta dominerà su tutte: la casa.

Purtroppo non stiamo affatto vivendo un bel momento dal punto di vista economico, anzi. Con la svalutazione della moneta, il precariato sempre più diffuso e l’aumento degli affitti, provare ad acquistare una casa tutta per sé è un vero e proprio miraggio. Una volta era praticamente uno step naturale e ovvio della vita di ogni individuo, tra crescere e riprodursi. In molti purtroppo passano tutta la propria esistenza sognando quello che i nostri nonni sono riusciti ad avare per una cifra irrisoria. Anche se non certamente irrisoria come quella pagata dalla protagonista della nostra storia.

Acquista una villa in Sicilia ad appena 1 euro: ora vale un patrimonio

La storia condivisa da Meredith Tabbone è davvero assurda. Si tratta di una donna americana, precisamente di Chicago, che un giorno legge sul giornale di alcuni paesini della Sicilia in cui gli anziani mettono le case in vendita a 1 solo euro perché non riescono più a tenere il terreno. Decide per scherzo di provarci, e offre appunto questa cifra assolutamente simbolica, trovandosi così proprietaria di un’abitazione a Sambuca, in Sicilia, dove vivevano i suoi nonni immigrati negli Stati Uniti in vecchiaia.

Presto capisce che c’è da investire e anche parecchio per poter davvero chiamare abitazione il lotto di terreno distrutto e abbandonato che ha acquistato. La donna ha investito la bellezza di 250mila euro per eliminare i rifiuti, togliere l’amianto e praticamente costruire quasi da zero la struttura di cui si era appropriata all’asta. 46 mesi dopo e il terreno distrutto è diventato una villa con tutti i lussi: spa, cantina, forno per pizza, tante camere arredate con tutti i comfort. Ebbene ora se Meredith Tabbone volesse vendere la proprietà che ha acquistato ad appena 1 euro, ristrutturandola con 250mila euro, potrebbe chiedere senza troppi problemi ben 1 milione di euro. Si parla di un ritorno sull’investimento totale almeno quadruplo, insomma un affare da sogno, di quelli che ti cambiano la vita.