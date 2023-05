Togliere lo sporco tra le piastrelle, prova il metodo fai da te super naturale ed efficace

Le fughe tra le piastrelle sono un problema comune perché lo sporco tende ad accumularsi facendo annerire tutto lo spazio tra una mattonella e l’altra

Non è bello avere un pavimento pulito con fughe nere e ben visibili, sicuramente la scelta di mattonelle piccole con tante linee non è una buona idea perché purtroppo tempo e usura tendono a fare questo effetto.

I pavimenti moderni sono basati su dimensioni maxi o comunque senza fughe e questo è sicuramente uno dei motivi di ordine pratico da non sottovalutare. Se quelle di casa risultano macchiate, cosa fare? Bastano pochi e semplici ingredienti e soprattutto nessuno sforzo.

Come pulire le piastrelle e le fughe rapidamente

Un tempo per la pulizia delle fughe tra le mattonelle bisognava usare olio di gomito e spazzolone oltre a detersivi ricchi di agenti chimici per sbiancare tutto. Purtroppo anche in spazi particolarmente umidi come il bagno si propone questo problema, in particolare nelle aree vicino alla doccia.

Ci sono in commercio prodotti appositi ma questi sono altamente tossici e hanno un odore pungente e sgradevole, non è ottimale spruzzarli e poi respirarne il contenuto a lungo termine. Meglio sfruttare il potere pulente di prodotti totalmente naturali e soprattutto a basso costo che regalano pulizia e disinfezione completa.

Per procedere la prima cosa da fare è tagliare a metà un limone, non troppo maturo. Quindi riempire una ciotolina di sale grosso (non va bene quello fine). A questo punto intingere molto bene il limone tagliato nel sale, affinché buona dose di questo si attacchi sulla parte interna. Passare strofinando leggermente sulle fughe del pavimento oppure della doccia. Usciranno brillanti e senza per forza operare troppa pressione.

Se è da un po’ di tempo che non effettuate questo passaggio oppure se non avete voglia di farlo manualmente, basta creare un composto con succo di limone, bicarbonato e sale grosso. Aggiungere via via l’acqua per farlo diventare cremoso ma non liquido quindi attenzione alle proporzioni. Stendere quella pastella prima di andare a dormire su tutte le fughe e le mattonelle compromesse. Al mattino eliminare il tutto con acqua senza aggiungere altro, saranno splendenti, pulite e sbiancate ma soprattutto igienizzante.

Il potere combinato di questi tre elementi infatti non solo pulisce a fondo ma elimina anche germi e batteri che sono tra le cause maggiori, soprattutto in bagno, della diffusione di quelle macchioline scure. Una soluzione da usare anche di frequente poiché totalmente naturale e quindi atossica sia per chi effettua il lavoro ma anche per animali o bambini presenti nell’ambiente di casa.