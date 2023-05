Quiz matematico con i social, nessuno riesce a risolverlo: mettiti alla prova

Siete dei geni dei quiz matematici? Allora questo vi metterà a dura prova di sicuro: provatelo immediatamente.

Capita molto spesso di vedere dei test basati sulla matematica in giro su Internet, e a volte ci soffermiamo su di essi per cercare di capire in che maniera possano essere risolti. La loro difficoltà varia a seconda dell’argomento che viene tirato in ballo, su questo non ci sono dubbi, ma non sono pochi coloro che amano queste difficoltà e che, soprattutto, tengono a mente ogni singolo aspetto di un determinato quiz. Proprio come quello che vi illustreremo adesso, per esempio.

Ci stiamo riferendo alla prima immagine che potete vedere nell’articolo, in cui sono illustrati diversi loghi che conosciamo molto bene. Appartengono ai noti social network Instagram, Facebook e TikTok, di conseguenza è impossibile non sapere di che cosa si tratti e soprattutto quale piattaforma rappresentino. In questo specifico contesto, però, non ha nessuna valenza la loro fama nel mondo intero e tanto meno il significato.

Pensi di essere un genio della matematica? Provalo adesso: questo quiz è difficilissimo

Infatti, sono stati adoperati soltanto in qualità di sequenza numerica: nient’altro che questo. Il vostro compito è quello di scoprire l’ultimo risultando, cercando di arrivarci nell’arco di soli 10 secondi. Non appena inizierete il quiz, dunque, sarà necessario svolgere velocemente i calcoli e comprendere qual è l’ultima cifra mancante, ammesso che ci riusciate. Ce la farete, oppure no? Rapidi a scoprirlo, perché il countdown è appena iniziato!

Ammettiamo che questo test sulla matematica era davvero complicato, specie perché i secondi a disposizione non erano tanti e, come se non bastasse, la soluzione pareva che fosse del tutto invisibile. Certo, all’apparenza potrebbe dare questa impressione, ma con un rapido ragionamento siamo sicuri del fatto che ci sareste arrivati tutti quanti voi. Ebbene, in caso non siate riusciti a scovare il numero mancante della sequenza numerica, lasciate che vi si mostri in che maniera andava svolto il quiz. Seguite tutti i passaggi accuratamente: non sono così pochi come potreste immaginare.

Il logo di Instagram aveva un valore di 3, dunque il risultato nel primo caso è 9 diviso per 3, che ci dà, appunto, un altro 3. Il brand di Facebook, invece, ha un valore di 1, ed unendone due assieme al logo di Instagram, il risultato chiaramente sarebbe stato 5. Tuttavia, togliendo l’1 iniziale la cifra doveva essere divisa in un rapporto di 2/2, ottenendo come risultato un 1. Il logo di TikTok, invece, vale 6, ed insieme a quello di Instagram e Facebook l’esito era 14, che poi sarebbe stato diviso per 2, dandoci come risultato 7. A quel punto sarebbe stato sufficiente fare 3+1+7, sequenza che ci avrebbe dato, infine, un 11.