Stranger Things apre in Italia il negozio, ma per poco tempo

Arriva in Italia il primo negozio dedicato completamente alla serie TV di Stranger Things. Ma rimarrà solo per poco tempo

Stranger Things è una serie televisiva originale di Netflix, ambientata negli anni ’80. La serie è stata un grande successo sin dal suo debutto, attirando l’attenzione di un pubblico vasto e appassionato di tutto il mondo.

La serie racconta la storia di un gruppo di amici che vivono in una piccola città del Midwest degli Stati Uniti, chiamata Hawkins. La loro vita cambia quando uno dei loro amici scompare misteriosamente e la loro ricerca per trovarlo li porta a scoprire un mondo oscuro e pericoloso che minaccia la loro città e il mondo intero.

Stranger Things, dove trovare il primo negozio in Italia

Stranger Things ha ottenuto un grande successo grazie alla sua trama originale, ai personaggi ben sviluppati e alle atmosfere retrò degli anni ’80. La serie ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui premi Emmy e Screen Actors Guild.

Ma non è solo la serie stessa a fare notizia: recentemente, il marchio Hh ha aperto il pop-up di Stranger Things a Milano, in Piazza Beccaria, dietro il Duomo. Il pop-up offre ai fan un’esperienza unica in uno spazio ricco di photo opportunity, esperienze interattive, indizi nascosti da scoprire e merchandise della serie da acquistare.

Un intero piano dello store è dedicato alla casa di Joyce, la madre di uno dei protagonisti, mentre nel sotterraneo sono in vendita vari gadget e si trovano angoli di photo opportunity, come il salone da ballo della scuola o la strada con la scritta ‘Welcome to Hawkins’.

I fan hanno la possibilità di calarsi nelle atmosfere di Hawkins, provando le stesse emozioni dei protagonisti. I visitatori possono inoltre acquistare prodotti esclusivi e personalizzabili, disponibili solo presso il pop up: un assortimento di merchandise a tema, tra cui una linea di make up, articoli d’abbigliamento, giocattoli e accessori unici.

Ma non è solo l’opportunità di acquistare merchandise a tema a fare del pop-up di Stranger Things un’esperienza unica. I visitatori possono anche provare le stesse emozioni dei protagonisti della serie, immergendosi completamente nell’atmosfera della città di Hawkins.

E nonostante l’apertura del pop-up sia avvenuta il 5 maggio, non è ancora troppo tardi per prenotare un posto. Le prenotazioni per entrare non sono ancora sold-out e, previa disponibilità dei posti, sarà possibile registrarsi anche in loco. Basta cliccare qui e visitare il sito ufficiale.

Il pop-up offre anche una serie di opportunità interattive per i fan della serie. I visitatori possono scoprire indizi nascosti da trovare, giocare con amici e partecipare a sfide a tema Stranger Things. Inoltre, i fan possono partecipare a una serie di photo opportunity in cui possono scattare foto di sé stessi in scene memorabili della serie. L’ingresso al pop-up è gratuito, su prenotazione al sito dedicato. Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 21 e domenica dalle 11 alle 19.