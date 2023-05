Claudio Baglioni, tutto sulla compagna Rossella Barattolo: età, carriera, vita privata

Chi è Rossella Battolo: conosciamo meglio la donna che ha rapito il cuore di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni è sicuramente uno dei più apprezzati artisti italiani, autori di alcuni dei brani più celebri del panorama musicale del ‘belpaese’. Oltre ad essere un formidabile cantautore, vanta all’attivo la conduzione di ben due festival di Sanremo, nel 2018 e nel 2019, dove ha anche ricoperto il ruolo di direttore artistico.

Nella vita privata Baglioni è stato sposato con Paola Massari, dal quale ebbe suo figlio Giovanni nato nel 1982 e al quale dedico un pezzo storico: ‘Avrai’. Dopo il divorzio con la sua ex moglie, un’altra donna entrò nella vita del cantautore, stravolgendola per sempre.

Rossella Barattolo: chi è la compagna di Claudio Baglioni

Baglioni conobbe la sua attuale compagna per motivi lavorativi nel 1987, quando ancora era sposato, ma solo dopo la fine del suo precedente matrimonio con la Massari il cantautore romano inizio la sua relazione sentimentale con la professionista del marketing.

La convivenza iniziò nel 1994 ma solo nel 2008, anno in cui venne data l’ufficialità del suo divorzio dall’ex moglie, venne data l’ufficialità della relazione. Per quello che sappiamo Rossella Barattolo è nata il 7 aprile del 1958 a Taranto e ha studiato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna diventando una professionista del marketing con competenze manageriali. La Barattolo prima di incontrare Baglioni e iniziare a lavorare con lui era manager di un’importante multinazionale di petrolio. La loro conoscenza nacque quando Baglioni le fece una proposta di lavoro per lei del tutto inaspettata. Il cantante infatti rimase molto colpito dalle sue capacità professionali chiedendole di entrare nel suo team di lavoro. La coppia prima lavorativamente, poi sentimentalmente è insieme da circa 30 anni non avendo avuto mai figli anche se ci hanno provat più volte come ha dichiarato la stessa Barattolo.

“Purtroppo non abbiamo avuto figli. Abbiamo provato e riprovato ma a ad un certo punto abbiamo deciso di smettere e gettare la spugna, in quanto avremmo corso il rischio di finire in una spirale che ci avrebbe fatto vivere la nostra relazione alla ricerca solo di questo obiettivo”. Cos Rossella Bortolo si è pronuncuata a Times of Malta.

Il primo incontro tra i due è avvenuto nel 1987 ma la loro storia inizia nel 1994. Per 14 anni hanno cercato di mantenere la riservatezza, per poi nel 2008 ufficializzare il rapporto. Entrambi sono gelosi della loro sfera privata, tenendola il più possibile lontana dai riflettori, tanto che spesso rinunciano alle uscite mondane.