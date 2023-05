Lo Squalo ritorna: il countdown è iniziato e il trailer è da brividi

Una notizia fantastica per tutti gli appassionati di cinema e non solo. Lo Squalo è pronto a tornare, c’è la data di uscita e il trailer

Shark – Il primo Squalo, conosciuto anche come The Meg, è un film d’azione e avventura del 2018 diretto da Jon Turteltaub. Il film è stato prodotto da Warner Bros. Pictures, China Media Capital, Flagship Entertainment, Gravity Pictures e di Belle Pictures, e vede come protagonisti Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao e Cliff Curtis. Il film è stato un successo al botteghino, incassando oltre $530 milioni in tutto il mondo.

La trama del film segue un subacqueo esperto di nome Jonas Taylor (interpretato da Statham) che viene chiamato per salvare un gruppo di scienziati intrappolati in una stazione subacquea dopo aver avvistato un enorme squalo preistorico chiamato Megalodon. Taylor è stato precedentemente coinvolto in un altro attacco di Megalodon durante una missione di salvataggio in mare aperto, il che lo ha portato a perdere alcuni dei suoi uomini e a causare un esaurimento nervoso. Tuttavia, Taylor decide di unirsi alla missione per salvare i sopravvissuti e distruggere il Megalodon.

Shark 2, finalmente ci siamo: data di uscita e trailer

Il cast del film è eccezionale, con la presenza di Statham, che interpreta il protagonista del film, e Bingbing Li, che interpreta la figlia del ricco imprenditore cinese responsabile della stazione subacquea. Rainn Wilson, noto per il suo ruolo in The Office, interpreta il finanziatore dell’operazione di ricerca, mentre Ruby Rose e Cliff Curtis sono membri del team di soccorso.

Shark – Il primo Squalo è stato rilasciato al cinema il 10 agosto 2018, ricevendo recensioni miste da parte della critica. Alcuni hanno lodato il film per la sua azione frenetica e la sua abilità nell’incutere timore, mentre altri lo hanno criticato per la sua trama prevedibile e il carattere stereotipato dei personaggi. Nonostante ciò, il film ha avuto successo al botteghino, e ha dato vita ad un sequel.

Il 3 agosto 2023, infatti, verrà rilasciato il secondo capitolo della saga, intitolato Shark 2. Attualmente, non sono state rilasciate molte informazioni sul film, ma si sa che Jon Turteltaub tornerà a dirigere il progetto. Inoltre, sembra che il cast originale tornerà a riprendere i loro ruoli, con Statham che tornerà come protagonista.

Mentre il primo film si è concentrato principalmente sulla caccia al Megalodon, il sequel potrebbe esplorare altre creature marine preistoriche o leggende di mostri marini. In ogni caso, gli appassionati di film di mostri possono aspettarsi un’altra avventura mozzafiato e ricca di azione, con una grande dose di adrenalina.