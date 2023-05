Google duetta con te, ma non come pensi: la novità ti cambierà la vita

Aggregazione e condivisione fanno rima con comunicazione. Per tutto il resto c’è l’AI, sfruttata da Google per farti interagire.

Il colosso di Mountain View sta tentando la strada di Bard come alternativa di ChatGPT. E’ il chatbot di intelligenza artificiale generativa conversazionale basato sulla famiglia LaMDA di modelli di linguaggio di grandi dimensioni e presentato al recente Google I/O.

Il bot AI sperimentale, conversazionale, presentato in occasione della conferenza annuale di inizio maggio dovrebbe funzionare in modo simile al competitor ChatGPT, con la differenza più grande che il servizio di Google estrarrà le sue informazioni dal web. Bard potrà programmare, rispondere a problemi di matematica, aiutando anche con la scrittura,

Rispetto alla sua versione embrionale, che ha ricevuto un sacco di giudizi contrastanti, con tanto di critiche feroci, il Google Bard, è alimentato dal PaLM, il modello LLM (Large Language Model) più avanzato, rilasciata nell’aprile 2022, che consentirà di essere molto più efficiente, di funzionare a un livello molto più elevato e di risolvere tutti quei problemi che hanno contraddistinto la sua nascita. Ma Bard sarà solo una delle grandi novità di Google, basate sull’Intelligenza Artificiale.

Scrittura fa rima con lettura

Il colosso di Mountain View ha deciso di potenziare anche la suite Google Workspace, riunita sotto il marchio Duet AI insieme a una gamma di strumenti di intelligenza artificiale generativa. Un bot che aiuta a scrivere, un verbo da utilizzare in senso generico: un valido aiutante per perfezionare un lavoro già esistente, ma anche alla progetto del progetto che un utente intende sviluppare. Verrà portato su gmail, ovviamente, con l’intento di redigere risposte complete con poche parole come prompt, ma anche crearne di altre in grado si inserire automaticamente nomi e altre informazioni pertinenti.

Duet AI avrà una nuova funzionalità chiamata Sidekick in grado di leggere, riassumere e rispondere a domande sui documenti in diverse app Google. Proprio come l’ultima versione di ChatGPT, funzionerà anche per le immagini e la creazione di elementi visivi unici e accattivanti per le presentazioni è stata un processo manuale e dispendioso in termini di tempo.

Per questo una delle novità di Google Workspace verrà incorporata in Presentazioni, in modo che un utente possa facilmente generare immagini con poche parole: il vero potere di questi modelli di immagini è che possono visualizzare qualcosa che non è mai esistito. Oppure generare un’immagine originale che trasmette la visione artistica dell’utente, in modo semplice e intuitivo, con un semplice suggerimento. Questo e molto altro sarà Google Duet AI.