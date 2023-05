Smetti di fare questa cosa comune a tutti con lo smartphone: metti a rischio la vita

Tutti noi, durante il giorno, commettiamo un errore fatale mentre usiamo il nostro cellulare: quest’ultimo mette a rischio la nostra vita

Utilizzare lo smartphone in continuazione è una pratica piuttosto comune ormai, tant’è che tutti quanti noi abbiamo normalizzato il suo impiego anche quando non è importante. Un tempo non era affatto necessario, è vero, ma dato che la tecnologia si sia evoluta a tal punto da consentirci di fare di tutto e di più, è chiaro come la situazione sia cambiata nel corso di pochi anni. A volte, però, non vuol dire che sia del tutto positivo.

Infatti, avere il “vizio” di rispondere compulsivamente ad ogni singolo messaggio, magari dimenticandosi di svolgere altre attività nel frattempo, può rivelarsi essere un grosso problema. Da questo punto di vista arriviamo a capire come mai stia diventando sempre più una piaga, portandoci piano piano a prendere la decisione di tenere sotto carica lo smartphone anche quando non serve.

Non usare il cellulare così, è davvero rischioso farlo: potrebbe danneggiarsi rapidamente

Questo, dunque, può provocare un danno alla batteria. Non tutti lo sanno, è vero, ma il fatto che la velocità di ricarica sia aumentata in maniera esponenziale, non significa che se ne possa abusare. Certamente non c’è paragone fra le tecnologie che vengono usate adesso con quelle del passato, tuttavia è proprio per questo motivo che è necessario essere moderati. Dato che potrebbe apportare dei danni immensi, quale sarebbe la soluzione migliore da tenere in considerazione?

L’opinione degli esperti in queste specifiche circostanze è chiara. Suggeriscono di mantenere la carica tra il 20% e l’80%, dunque si dovrebbe ricaricare lo smartphone soltanto quando scende al di sotto del 50% della sua totale autonomia, scollegandolo prima del raggiungimento del 100%. Questo procedimento dovrebbe servire a migliorare la stabilità del cellulare e la sua longevità, seppur non sia del tutto garantito: ogni dispositivo elettronico ha una durata, e prima o poi dovrà essere sostituito.

Gli attuali cellulari hanno una durata di circa 400 o 500 cicli di carica e scarica completi, che corrispondono ad una media di due anni d’uso. In seguito lo smartphone inizia lentamente a vacillare, riducendo le sue performance molto velocemente. Per evitare di arrivare a questo punto, come possiamo immaginare, è importante non caricarlo sempre e comunque, quindi fatelo soltanto quando è davvero necessario. Questi consigli sono utili per tutti, il che significa che non vengono riservati ad una sola categoria di cellulari.