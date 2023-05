Leao potrebbe continuare a giocare in Serie A, arriva un’offerta faraonica

Il futuro di Rafael Leao sembra legato ancora alla Serie A, con il portoghese che starebbe valutando un’offerta davvero molto ricca.

Non è stata certamente una grandissima partita quella che il Milan di Stefano Pioli ha firmato contro l’Inter di Simone Inzaghi. Come confermato dallo stesso tecnico rossonero, solo i primi sette minuti la squadra ha davvero combattuto e messo in seria difficoltà i cugini milanesi, prima di subire e anche parecchio ed uscire dal campo con una netta sconfitta per 2 a 0.

Merito dell’Inter e dei suoi tanti campioni, certamente. Inzaghi ha preparato benissimo la gara e i suoi giocatori l’hanno interpretata molto bene, anche con quel pizzico di fortuna che non guasta mai, soprattutto in un derby che vale un posto in finale di Champions League.

Certamente il Milan ha sofferto e non poco l’assenza della sua stella più brillante e più decisiva, Rafael Leao, il cui futuro è ancora molto incerto. Senza le sue ripartenze, il suo gioco di gambe e la sua esplosività sulla fascia rossonera, Pioli non è riuscito quasi mai a mettere seriamente in apprensione la retroguardia nemica e non è riuscito a ripatire con pericolosità quando veniva schiacciato da Inzaghi.

Calciomercato Milan, Rafael Leao ha firmato un contratto ricchissimo

Senza dubbio con Leao in campo sarebbe stata una partita molto diversa, chiedete al Napoli di Spalletti, buttato fuori dalla Champions da due ottime gare del portoghese. Un’assenza pesante e decisiva, che potrebbe essere decisiva per il futuro del club milanese e dell’attaccante.

Al momento Rafael Leao è uno dei calciatori più corteggiati della Serie A, con tantissime squadra straniere che ovviamente vorrebbero vestire l’ala rossonera con la propria maglia. Soprattutto ora che gli resta solo un anno di contratto. Il Milan ovviamente non vuole perdere il suo gioiello a zero e non vorrebbe neanche venderlo, anzi.

L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di blindare il giocatore con un nuovo e lungo contratto, considerando il fatto che abbia appena 23 anni. Ebbene secondo le ultime notizie che filtrano da Milano, il giocatore sarebbe proprio stato convinto a firmare un prolungamento di contratto molto ricco con il suo club.

Si parla di un accordo già raggiunto e messo nero su bianco, che però verrà annunciato ufficialmente solo dopo il ritorno di Champions contro l’Inter, per il quale si spera che Leao possa aver recuperato e partire titolare. Si parla di un contratto quinquennale da 7 milioni di euro netti a stagione per il giocatore, che in più avrebbe avuto un bonus fedeltà alla firma di 2.5 milioni di euro. Cifre importanti per un club di caratura europea, che vuole trattenere la sua stella. Una grande notizia per i tifosi rossoneri e per tutto il calcio italiano.