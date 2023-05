Marina Cicogna: età, carriera, amori, premi e vita privata

Chi è Marina Cicogna? Scopriamo tutto sulla grande produttrice cinematografica italiana

Nel cinema italiano possiamo annoverare delle stelle luminose che hanno acceso la luce nelle sale di tutto il mondo. Dalla Loren a Mastroianni, passando per i grandi registi come Fellini o Sergio Leone, sono centinaia gli artisti che hanno dato lustro nella ‘settima arte’ al nostro paese. Ma importanti a livello internazionale sono anche molte altre maestranze e figure che hanno contribuito a posizionare l’Italia sulla mappa geografica del cinema.

Una di queste figure è una donna che ha lavorato ad alcuni dei film più belli di sempre e ultimamente è tornata agli onori della cronaca dopo la cerimonia dei David di Donatello 2023.

Marina Cicogna: chi è la grande produttrice cinematografica italiana vincitrice del David di Donatello

Marina Cicogna, figlia del conte Cesare Cicogna Mozzoni e della contessa Annamaria Volpi di Misurata è una produttrice cinematografica italiana che ha prodotto film importantissimi tra i quali ‘Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto’ di Elio Petri, che nel 1971 vinse l’Oscar per il miglior film straniero. Tra i tanti altri film possiamo anche citare ‘Django’ di Sergio Corbucci (1966), ‘C’era una volta il west’ di Sergio Leone (1968) e ‘Medea’ di Pasolini (1969, produzione associata).

Appartenente alla mondanità della dolce vita romana degli anni sessanta, insieme al fratello Bino Cicogna è stata titolare dell’Euro International Film producendo un enorme quantità di film internazionali molto spesso di genere indipendente distribuendoli nel mercato italiano.

La Cicogna tra le altre cose è presidente onorario dell’Accademia Internazionale d’Arte di Ischia e il New York Times l’ha descritta come la prima grande produttrice italiana e una tra le donne più potenti del cinema europeo.

Nel suo percorso professionale ha pubblicato vari libri fotografici tra i quali:

Scritti e Scatti (2009)

La mia Libia (2012) dedicato al periodo in cui visse parzialmente in Libia tra il 1957 e il 1967

Nell’aprile del 2023 è uscita la sua autobiografia scritta a 4 mani insieme a Sara D’Ascenzo dal titolo ‘Ancora spero’. Durante la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, Marina Cicogna ha ricevuto il David alla Carriera 2023, per tutto quello che ha fatto per il cinema italiano e per la sua diffusione in tutto il mondo.

Riguardo la sua vita privata sappiamo che è dichiaratamente bisessuale e sono noti alla cronaca alcuni dei suoi flirt tra i quali quelli con Alain Delon, Warren Beatty e Farley Granger. Fu anche la compagna per oltre vent’anni dell’ attrice brasiliana che lei stessa scoprì, Florinda Bolkan.