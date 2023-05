Il nuovo abbonamento che ti cambia la vita, come farlo

C’è un nuovo abbonamento che potrebbe cambiarti la vita. Ecco come farlo e a cosa serve, rimarrai stupito dalle sue potenzialità

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante e ChatGPT è uno dei risultati più interessanti di questa evoluzione. Si tratta di un sistema basato su GPT-3.5, un’architettura di intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI, che permette di creare conversazioni fluide ed efficaci con un software, come se si stesse parlando con un essere umano. ChatGPT utilizza l’apprendimento automatico per imparare dall’input degli utenti e perfezionare continuamente la sua capacità di rispondere in modo preciso e naturale.

Ma la novità più attesa nel campo dell’intelligenza artificiale è il lancio di GPT-4, la nuova architettura di OpenAI che promette di superare il già impressionante livello di GPT-3. GPT-4 offre la possibilità di elaborare grandi quantità di dati in pochissimo tempo, aprendo nuove frontiere nella comprensione del linguaggio naturale e nella creazione di conversazioni sempre più realistiche.

GPT-4, abbonamento con ChatGPT e alternative gratuite

Tuttavia, a differenza di GPT-3, OpenAI ha deciso di rendere GPT-4 disponibile solo in abbonamento con ChatGPT. Questo significa che, per accedere alle funzionalità avanzate di GPT-4, gli utenti devono sottoscrivere un abbonamento a ChatGPT. Sebbene questa scelta abbia suscitato qualche polemica, la verità è che ChatGPT offre un’esperienza di conversazione senza paragoni e l’accesso a GPT-4 potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo per molte aziende.

Tuttavia, esistono anche alcune alternative gratuite per provare le funzionalità di GPT-4. Una di queste è Bing Chat, il chatbot di Microsoft integrato su Microsoft Edge. A differenza di ChatGPT, Bing Chat non ha limiti di messaggi inviati all’IA, consentendo agli utenti di sperimentare al meglio le sue funzionalità.

Un’altra alternativa interessante è Forefront, un chatbot quasi identico a ChatGPT, se non fosse per una vitale differenza: esso permette agli utenti di scegliere una “persona” per l’IA, cioè una sorta di alter ego dotato di un carattere, di una storia e di un profilo ben precisi. Questo consente di personalizzare l’esperienza di conversazione e di rendere l’interazione con l’IA ancora più coinvolgente. Inoltre, Forefront offre anche la possibilità di scegliere personaggi famosi come Steve Jobs e Taylor Swift.

Infine, c’è anche Quora Poe, il contenitore di Quora che permette di accedere a tantissimi LLM allo stesso tempo, tra cui GPT-4. Quora Poe offre un’esperienza di conversazione particolarmente avanzata, con la possibilità di interagire con l’IA su molti argomenti diversi.