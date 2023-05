I robot camerieri sbarcano in Italia e puoi anche sceglierli, ecco come

I famosi robot camerieri, che si stanno diffondendo soprattutto in Asia, sono arrivati anche in Italia. Ciò che li rende accattivanti è la possibilità di sceglierli.

Sembrerà incredibile, ma i primissimi robot sono descritti su un testo cinese risalente a circa 300 anni prima della nascita di Cristo. Su questo testo si parla di un incontro avvenuto addirittura nel X secolo a.C. tra il Re del Regno di Zhou e un ingegnere meccanico dell’epoca, il quale portò al Re la sua nuova creazione: una specie di robot che assomigliava vagamente ad un essere umano. Per realizzarlo aveva utilizzato il legno, la colla, la pelle e la lacca, oltre a tanti ingranaggi per la mobilità.

Oggi i robot sono realizzati con una tecnologia quasi fantascientifica e, soprattutto, sono dotati di una intelligenza artificiale che li rende molto simili a degli esseri viventi, proprio come i nuovi camerieri robot arrivati in Italia.

I robot camerieri in Italia: cosa devi sapere

Si tratta di un genere di robot perfetto per le attività da svolgere in un ristorante o in pub. Il loro compito principale è raccogliere e consegnare ai tavoli, alleggerendo il lavoro dei ristoratori e dei cuochi. Questi robot possiedono dei sensori che rilevano gli ostacoli, perciò sono in grado di raggiungere qualsiasi tavoli senza problemi, anche quando devono trasportare il cibo o quando devono prendere i piatti sporchi.

Grazie alla loro tecnologia che mappa l’intera area del ristorante, possono accogliere i clienti appena arrivati e accompagnarli ai tavoli prenotati. Infine, una volta che i clienti hanno lasciato il ristorante possono anche dedicarsi alla pulizia dell’intera sala.

Chiaramente questa nuova generazione di robot è concepita per essere utilizzata anche nei negozi. Ad esempio, potrebbero essere assunti come commessi per mostrare ai clienti tutti i nuovi prodotti in vendita, visto che possiedono anche il riconoscimento vocale guidato dall’intelligenza artificiale. Ciò vuol dire che sono in grado di capire l’umore del cliente o dei colleghi di lavoro e, di conseguenza, possono trasmettere messaggi positivi e cercare di trovare un modo per convincere il cliente a comprare.

Inoltre, questi robot sono perfetti anche negli ospedali per pulire e disinfettare i reparti in modo molto più veloce. In più possono essere utilizzati per consegnare e per raccogliere materiale sanitario, aiutando così gli infermieri e il personale dell’ospedale. Sicuramente molti incominceranno a vedere i nuovi robot anche in altri ambienti lavorativi, come ad esempio nelle concessionarie di automobili, con l’obiettivo di attirare i clienti e mostrare i nuovi modelli o le nuove offerte.