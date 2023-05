Calciomercato Juventus, rinnovo una stella del club: ora è ufficiale

Grandi novità in arrivo per il calciomercato della Juventus. La Vecchia Signora è pronta ad annunciare il rinnovo di una stella: i dettagli.

Nonostante la stagione non sia ancora finita, la dirigenza bianconera è già attivissima sul calciomercato. In queste ore la Juventus potrebbe annunciare il rinnovo di una delle sue stelle. Andiamo a scoprire tutti i dettagli riguardanti il nuovo contratto del top player bianconero.

L’annata 2022/2023 della Juventus è sicuramente stata sotto le aspettative. Nonostante i bianconeri siano ancora in corsa per il secondo posto e per la conquista della Europa League, in molti si aspettavano la Vecchia Signora più competitiva in campionato. Invece a caratterizzare questa stagione ci hanno pensato numerosi infortuni, basti guardare la situazione Paul Pogba, ed una penalizzazione di quindici punti che al momento risulta sospesa. Insomma l’incertezza regna sovrana nella Torino bianconera.

La dirigenza inoltre sta decidendo anche il futuro di Massimiliano Allegri. Avendo fallito tutti gli obiettivi stagionali, al tecnico livornese non resta che la conquista dell’Europa League per salvare la panchina nel corso della prossima stagione. Con molte probabilità la Vecchia Signora avrà anche un nuovo DS che con molte probabilità sarà Cristiano Giuntoli. Inoltre lo staff dirigenziale bianconero vorrebbe ripartire da alcuni punti fermi della rosa. Per questo motivo sarebbe pronto ad annunciare il rinnovo di una stella, scopriamo di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, la stella firma il rinnovo: tutti i dettagli

Il primo colpo di calciomercato la Juventus lo potrebbe fare in casa stesso siglando un rinnovo contrattuale. La stella bianconera in questione è Alex Sandro. Il terzino brasiliano potrebbe rimanere in bianconero nonostante a lungo si sia parlato di un possibile sacrificio della Juventus sul mercato. Alex Sandro adesso ha un unico obiettivo, la conquista dell’Europa League, un trofeo che potrebbe rimpolpare la sua carriera personale. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli della trattativa.

Alex Sandro potrebbe rimanere in bianconero fino al termine del 2024. In questi giorni infatti è scattata l’opzione sul suo contratto riguardante il rinnovo automatico, per il raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Infatti proprio la settimana scorsa il brasiliano ha messo a referto la 36esima presenza in stagione che ha fatto scattare il rinnovo contrattuale. Il calciatore ha quindi raggiunto tutti gli obiettivi del contratto siglato con la Juventus e per questo motivo rimarrà un altro anno.

Tutto ciò nonostante le prestazioni in campo siano evidentemente calate. Sono diversi i tifosi bianconeri che non hanno accolto bene questo rinnovo, pronti a ricordare alla dirigenza che il calciatore ad oggi sembra un lontano parente di quello approdato a Torino nel 2015. Massimiliano Allegri, però, continua a fare affidamento sul laterale brasiliano. Alex Sandro, indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore della Juve, continuerà a far parte della rosa bianconera anche la prossima stagione.