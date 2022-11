Unieuro pensa già al Natale, con queste offerte imperdibili nel suo nuovo volantino

Anche se manca ancora un mese Unieuro si prende avanti con le sue “Offerte di Natale” valide dal 28 novembre al 7 dicembre. Sconti su smartphone, dispositivi indossabili, Smart tv e altri prodotti di elettronica. Vale sia nei negozi fisici che per lo store online.

Per la famiglia e per i figli

Il volantino di Unieuro che prepara l’atmosfera per i festeggiamenti natalizi aiuta anche a ricordare cosa succederà da gennaio 2023. All’interno del fascicolo “Offerte di Natale” c’è un’ampia selezione di Smart TV per chi non si fosse ancora procurato un apparecchio compatibile con il nuovo standard DVB-T2/MPEG-4. Per godersi dei film in famiglia durante le feste quindi meglio affrettarsi

Un esempio è il modello LG da 65 pollici 8K Mini Led che presenta uno sconto del 60% per un prezzo finale di appena 1.299 euro. Anche la TV OLED EVO da 55 pollici presenta un bel ribasso pari al 40%. Non manca un bel modello OLED Philips da 55 pollici perfetta anche per il gaming e in offerta a 1.199 euro.

Per poter sistemare al meglio questi schermi fantastici ma pur sempre ingombranti sono in sconto anche dei supporti Electroline perfetti per i modelli fino a 55 pollici. Compaiono in volantino anche schermi di dimensioni (e prezzi) più contenute della Sony e della Hisense.

Smartphone e smartwatch

Una buona parte del volantino di Unieuro per la prima settimana di dicembre è dedicata a indossabili e cellulari. Lo Xiaomi 12 appare scontato del 33% ad appena 599,90 euro, con incorporato riconoscimento facciale e sensore delle impronte digitali. In più comprende la “Turbo Ricarica” in forma sia cablata che wireless.

LO affiancano i modelli Redmi 10 Pro e 10 2022. Il primo riceve uno sconto del 30% scendendo a 299,90 euro. Il secondo invece si abbassa del 16% e si abbassa a 149,99 euro. Entrambi i modelli possiedono una batteria capiente, la modalità Dual Sim e il riconoscimento per impronte e viso. Infine c’è il Redmi A1 a soli 99,99 euro.

Passando agli indossabili il volantino propone uno sconto interessante del 50% sul Watch Fit New Huawei perfetto per gli amanti delle sessioni di fitness e con autonomia fino a 10 giorni. Un bel 30% è stato applicato anche sul Watch GT 2Pro che così scende a 159,99 euro.

Anche lo smartwatch Galaxy Watch4 Classic è in volantino con uno sconto del 42%. Diversamente dagli altri modelli ha un cinturino in acciaio inox e un sensore ECG.

Link diretto: Volantino

🔴 FONTI: Unieuro