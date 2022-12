Amazon Prime Video, le novità di Dicembre sono entusiasmanti, scopri il catalogo

By

Mentre dicembre è alle porte Amazon prepara offerte per i regali di Natale ma anche la sua piattaforma streaming si prepara. Fioccano nuove serie e film su Prime Video, sia a tema festività che fuori contesto. Ma la varietà è sempre ben accetta.

Spettacoli a tema, siamo pronti

Da tempo è attivo il Negozio di Natale di Amazon ma la sua piattaforma streaming si sta imbiancando ora a ridosso di dicembre. I film da guardare le sera della Vigilia non mancheranno, ma in esclusiva ci sarà una chicca per gli appassionati di LOL: Chi ride è fuori.

Il 19 dicembre ci sarà lo special natalizio (LOl Xmas Special) del programma in compagnia di Fedez e per la prima volta di Mara Maionchi. Quattro ore d comicità per aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro da devolvere a un’associazione benefica.

Restando nell’ambito dei talenti italiani si passa invece al settore sportivo con uno speciale di Luca Argentero incentrato su tre grandi sportivi: Luisin Malabrocca (ciclista), Walter Bonatti (alpinista) e Alberto Tomba (sciatore). Il programma uscirà su Prime Video il 6 dicembre e si incentrerà sia sulla carriera dei tre campioni sia sulla loro vita privata e sull’impatto che ebbero le loro imprese.

Nevicata di titoli natalizi

Il primo dicembre uscirà la commedia familiare “Improvvisamente Natale” con Diego Abatantuomo nei panni di nonno Lorenzo, un anziano gestore di un albergo di montagna. Peccato che la vicenda a dispetto del titolo si svolga…a Ferragosto, mentre il povero nonno deve annunciare alla nipotina che i genitori intendono separarsi. Un’anteprima esclusiva di Amazon Prime Video per farsi una sana risata.

Il 2 dicembre si continua con il tema delle feste con “Your Christmas or Mine?” con Asa Butterfield (quant’è passato da “Il bambino con il pigiama a righe”…) nel ruolo del co-protagonista James. Lui e la sua ragazza Hailey sperano di fare una sorpresa all’altro presentandosi a casa sua per Natale, scambiandosi le feste senza volerlo. E il peggio è che c’è una nevicata troppo forte per potersi riunire ed evitare i parenti reciproci…

Poco dopo Natale invece sarà il momento di un nuovo film d’animazione per i bambini più intrepidi. Vale a dire “Luce – Accendi il tuo coraggio“. La giovane protagonista vive negli anni ’30 ma sogna di diventare pompiere come il padre. E allora perché non fingersi un giovanotto ambizioso?

