Netflix, un ricco catalogo per una chiusura dell’anno straordinaria, scopri le novità di Dicembre

Dicembre è alle porte e per l’ultimo mese del 2022 Netflix ha previsto grosse novità per il suo catalogo. Un saluto a quest’anno che prevede nuove stagioni e film variegati per non annoiarsi nelle sere delle festività ormai imminenti.

Horror, musical e…romanzi famosi

Manca poco a Natale ma con grande anticipo arrivano già alcuni regali da parte di Netflix. La piattaforma non si è focalizzata sui classici film incentrati sulle festività ma propone un catalogo variegato per tutte le età e i gusti.

Per quanto riguarda i film si comincia il primo dicembre con una vicenda sovrannaturale messa in scena da un regista norvegese, TROLL. Un film dai toni cupi ambientato in epoca moderna, dove una creatura di rocca marcia inesorabile verso Oslo. Si tratta del secondo lungometraggio di Espen Aukan, che pare una promessa del genere horror.

Il giorno seguente sarà il turno di una nuova versione cinematografica (l’ottava per la precisione) di uno dei romanzi più famosi al mondo, “L’amante di Lady Chatterley”. La storia ispirata a vicende reali avvenute nei primi anni del ‘900 racconta di una giovane nobile, Costance detta Connie. Dopo che il marito torna dalla guerra la donna perde interesse e inizia una relazione con il loro guardiacaccia, Oliver.

Il giorno di Natale sarà invece dedicato alla musica con “Matilda The Musical”, ispirato all’omonimo libro per ragazzi di Roal Dahl. La sceneggiatura adattata è stata elaborata dalla Royal Shakespeare Company.

Serie TV per tutti i gusti

Qualche novità a tema natalizio ci vuole, anche se un po’ curioso come Julestorm. Una miniserie ambientata a Oslo dove una bufera blocca tutti i viaggiatori all’interno dell’aeroporto il 25 dicembre. In sole 24 ore i “prigionieri” dovranno capire come salvare le loro feste.

Per i bambini invece il 16 dicembre arriverà Sonic Prime, una nuova serie dove il riccio blu torna impegnato a salvare l’universo dopo che il malvagio dottor Eggman è riuscito a farlo esplodere. Un ritorno atteso invece è quello di Emily Cooper, che riprenderà le sue avventure parigine con la terza stagione in uscita il 21 dicembre. Ormai è un anno che la ragazza vive nella capitale francese ed è ora di prendere una decisione netta sul suo futuro.

Continua anche la storia di Arisu con la seconda stagione di Alice in Borderland, in arrivo il 22 dicembre.

🔴 FONTI: www.msn.com