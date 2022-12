Il nuovo volantino Trony sarà valido per tutto Dicembre, offerte imperdibili per chiudere l’anno

Per il mese di dicembre da Trony arriva un volantino che ricorda il calendario dell’avvento, valido dall’1 fino alla Vigilia di Natale. In più scegliendo due prodotti dal catalogo quello che costa meno scende a metà prezzo. Meglio correre nei negozi!

Metà prezzo per tantissimi articoli

Ci sarà l’imbarazzo della scelta sul volantino Trony appena entrato in vigore nei negozi ma servirà un po’ di accortezza per abbinare i prodotti. Fra i due articoli selezionati dalla lista infatti uno si paga a prezzo pieno mentre l’altro ottiene uno sconto automatico del 50%. Si comincia giovedì 1 dicembre per terminare a 24 ore da Natale ora che il Black Friday è alle spalle.

Per chi sta cambiando casa ed ha bisogno di comprare elettrodomestici è l’occasione perfetta per ridimensionare la spesa. Nel volantino compare ad esempio un modello iRobot aspirapolvere J7, che in più viene concesso in prova per 60 giorni. Per pagarlo la metà può convenire abbinarlo a un prodotto come la Whirlpool asciugabiancheria, perfetta per avere i vestiti pronti in poco tempo. Il prezzo non è così moderato ma va ricordato che si tratta di un elettrodomestico di classe A+++.

Per questa categoria non mancano offerte su forni, ferri da stiro e i vari modelli di scope elettriche. Anzi, per chi volesse fare un regalo oltre a comprarne una per sé ci sono il modello DeLonghi e la scopa Ariete da abbinare.

Va ricordato che queste offerte di dicembre sono valide solo nei punti vendita.

Merry Switchmas da Trony

Accanto all’offerta dello sconto del 50% non manca un piccolo angolo speciale per le famiglie che amano dilettarsi con la Nintendo Switch. Vale a dire “Merry Switchmas“, un’offerta speciale su 5 titoli per la console.

Si tratta di giochi anche molto apprezzati, come Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars e ovviamente anche Minecraft. Questi non sono inclusi nell’acquisto doppio proposto dal volantino ma ricevono uno sconto a parte proprio per Natale.

Tornando all’offerta propria di dicembre, può anche rappresentare l’occasione di godersi la musica durante le feste comprando delle casse nuove e abbinandoci degli auricolari o delle cuffie . Il volantino propone ad esempio la Yamaha Soundbar SR-C30A o il modello Panasonic che si può montare a parete. In abbinata si possono prendere gli auricolari wireless JBL oppure le cuffie TV stereo HP 600 Pro, che prendono fino a 100 metri di distanza.

