Quali sono i video più cliccati del 2022? Scopri la classifica di YouTube

Ora che il 2022 sta per finire anche per Youtube è arrivato il momento di fare un bilancio degli ultimi 12 mesi. Ci sono diverse classifiche, quella del canala Music per le canzoni più ascoltate. Ma ci concentreremo sui video acchiappa click, in Italia e all’estero.

Quali sono i video preferiti dagli italiani?

In cima al podio c’è un’esibizione particolare, ossia la canzone “Bello Bello” cantata sul palco dello show “Italia’s Got Talent” da Federico Martelli. Un pezzo dal testo semplice ma orecchiabile che gli ha permesso di arrivare alla finale del programma. In breve la ripresa della performance è diventata virale su Youtube e ancora oggi qualcuno la canticchia epr strada.

Al secondo posto si trova un contenuto condiviso dal canale di Fanpage.it, dove viene mostrato un giovane soldato russo accolto da dei civili ucraini dopo essersi arreso. Un video che ha colpito proprio perché mostra come le vittime della guerra ci siano da entrambe le parti, e come soprattutto i più giovani siano stremati dal conflitto.

Il bronzo di questa classifica italiana invece va a un video del podcast muschio selvaggio, ossia “Ep.77 Gli Avengers del calcio”. Segue un cartone animato di Pera Toons il cui titolo “Povero Gabbiano contro Kenny” spiega da solo la valanga di click.

E negli Stati Uniti?

Passando al podio di Youtube al di là dell’Oceano Atlantico in cima si trova un video del canale Technoblade dal titolo “so long nerds”. Si tratta dell’ultimo messaggio del proprietario del canale (Alex) riportato da suo padre che si mostra a tutti all’inizio del video. Il giovane gamer di Minecraft infatti è mancato quest’anno dopo una lotta contro il cancro e ha voluto lasciare una sorta di lettera a tutti i follower.

Segue nella classifica un contenuto molto meno toccante, ossia il celebre momento ripreso durante la notte degli Oscar quando Will Smith colpì Chris Rock dopo la sua battuta infelice sulla moglie dell’attore. Un momento che continua a ricomparire nei meme anche a distanza di mesi e che è stato condiviso dal canale di Guardian News.

Il bronzo va alla rivelazione del viso di Dream, a sua volta gamer su Minecraft e rivale storico di Technoblade. Il video, dal titolo “hi, I’m Dream”, riprende il ragazzo mostrare la propria stanza e finalmente svelare sia la propria faccia che rivolgersi ai follower guardandoli dritti negli occhi per la prima volta.

