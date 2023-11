Instagram mostra le 3 nuove modalità che potremmo usare per visualizzare i post nei feels

Una nuova funzione per Instagram annunciata da Adam Mosseri. Al momento è attiva solo per pochi eletti e consente di effettuare una scelta fra tre modalità di visualizzazione dei feed. Entro primavera sarà accessibile a tutti.

Il CEO di Instagram è felice di annunciare che la nuova funzionalità di cui si parlava già da tempo è in dirittura d’arrivo. Per alcuni utenti eletti risulta già disponibile e consente di scegliere fra tre possibili modi per visualizzare i feed degli utenti.

Mosseri aveva anticipato un aggiornamento simile ancora in occasione della sua testimonianza al Senato degli Stati Uniti. In quell’occasione il CEO del gruppo Meta si era espresso relativamente alle implementazioni della sicurezza social per bambini e adolescenti.

Parlando delle modifiche in corso aveva accennato anche alla possibilità a breve di visualizzare i post in ordine cronologico su Instagram. Infine in un tweet del 5 gennaio si è scoperto che il lavoro ha portato a risultati anche maggiori.

La schermata home si potrà presentare agli occhi dell’utente con tre possibili layout. Per due di questi è attiva la modalità per vedere i post in ordine di orario di pubblicazione.

Home, Favorites e Following

I tre layout della pagina iniziale di Instagram descritti nel tweet di Adam Mosseri sono Home, Favorites e Following. Il primo è quello attuale, in cui i post vengono mostrati sulla base dell’interesse stimato dell’utente per determinati contenuti. In questo modo si fa “risparmiare tempo”.

La seconda modalità, Favourites, dà privilegio agli account di cui l’utente non vuole perdere gli aggiornamenti. Parenti stretti, amici, artisti…la scelta è personale. Following infine mostrerà in ordine cronologico esclusivamente i feed degli account seguiti. Non si baserà però su una preselezione come Favourites (preferiti).

Nelle prossime settimane la lista di utenti che hanno accesso alla nuova funzionalità verrà via via allargata. L’obiettivo è estendere la scelta delle tre modalità di visualizzazione a tutti gli iscritti entro la prima metà dell’anno corrente.

Poter scegliere cosa visualizzare per primo sia in base al tempo di pubblicazione che alla propria preferenza risparmierà molte ricerche. La schermata Home attuale risulta dispersiva a causa delle “recommendations” che distolgono l’attenzione e si posizionano in mezzo ai post che cerchiamo.